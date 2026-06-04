Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı açıklamada Merkezi Kaydi Sistem'de gerçekleştirilen hak kullanım işlemlerine ilişkin bilgilere yer verdi.

Açıklamaya göre Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC) tarafından gerçekleştirilen nakit temettü ödemesi 4 Haziran 2026 tarihinde tamamlandı.

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HİSSE BAŞINA 2 TL TEMETTÜ

Şirketin temettü dağıtımı kapsamında hisse başına brüt 2,00 TL, net 1,70 TL nakit kâr payı ödemesi yapıldı.

LMKDC paylarında temettü hak kullanım tarihi ise 2 Haziran 2026 olarak gerçekleşti.

MKK verilerine göre hak sahiplerine yönelik temettü ödemeleri ilgili tarihlerde tamamlanırken, yatırımcıların hesaplarına nakit kâr payları aktarılmış oldu.

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