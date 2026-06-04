Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada olağan genel kurul toplantısında alınan kâr dağıtım kararını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin finansal sonuçlar doğrultusunda hazırlanan yönetim kurulu teklifi genel kurulda ortakların onayından geçti.

NET KÂR 611,8 MİLYON TL OLDU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun finansal raporlama esasları çerçevesinde hazırlanan konsolide finansal tablolara göre şirketin 2025 yılı net dönem kârı 611 milyon 794 bin TL olarak gerçekleşti.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenen yasal kayıtlarda ise net dönem kârı 228 milyon 269 bin 219 TL olarak kaydedildi.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

KÂR GEÇMİŞ YIL KÂRLARINA AKTARILACAK

Genel kurulda kabul edilen karar kapsamında, yasal kayıtlarda yer alan net dönem kârının 11 milyon 413 bin 460 TL'lik kısmı yasal yedek akçe olarak ayrılacak.

Kalan 216 milyon 855 bin 758 TL ise geçmiş yıl kârları hesabına aktarılacak.

Böylece şirket, 2025 yılına ilişkin nakit veya bedelsiz temettü dağıtımı gerçekleştirmeyerek kârın bünyede tutulmasına karar vermiş oldu.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.