İş Yatırım, Türkiye saati ile (TSI) 15.00 itibarıyla genel piyasa eğiliminin aksine kâr realizasyonuna giderek -934.175.713 TL (yaklaşık -934 milyon TL) net satıcı pozisyonda işlem görüyor.
Kurum üzerinden işlem yapan yatırımcıların saat 15.00'e kadar en çok lot topladığı ve en agresif çıkış yaptığı ilk 5 hisse senedi maliyet tablolarıyla birlikte şu şekilde gerçekleşti:
İŞ YATIRIM’IN EN FAZLA ALIM YAPTIĞI HİSSELER
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (GSRAY)
Net Lot: 14.356.139 | Payı (%): 9,36 | Maliyet: 1,135 TL
Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS)
Net Lot: 10.349.703 | Payı (%): 6,75 | Maliyet: 4,51 TL
Qua Granite Hayal Yapı Ürünleri A.Ş. (QUAGR)
Net Lot: 9.562.481 | Payı (%): 6,24 | Maliyet: 4,353 TL
Trabzonspor Sportif Yatırımlar A.Ş. (TSPOR)
Net Lot: 7.050.097 | Payı (%): 4,60 | Maliyet: 0,952 TL
Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş. (FORMT)
Net Lot: 3.338.301 | Payı (%): 2,18 | Maliyet: 2,233 TL
Diğer Hisseler: 108.710.815 Lot (%70,88)
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Kaynak: ForInvest
İŞ YATIRIM’IN EN FAZLA SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER
Kazanılan paraların nakde çevrildiği satış listesinde ise gayrimenkul, enerji ve sigortacılık sektörleri başı çekti. İlk sırada yer alan Dap Gayrimenkul (DAPGM) tahtasındaki çıkış, toplam satışların %9,39'unu kapsadı.
Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM)
Net Lot: -20.591.582 | Payı (%): 9,39 | Maliyet: 10,535 TL
Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALVES)
Net Lot: -7.803.361 | Payı (%): 3,56 | Maliyet: 2,774 TL
Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)
Net Lot: -6.652.305 | Payı (%): 3,03 | Maliyet: 231,446 TL
Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG)
Net Lot: -5.978.468 | Payı (%): 2,73 | Maliyet: 12,694 TL
Ulaşlar Turizm Yatırımları A.Ş. (UAIBKV)
Net Lot: -5.193.465 | Payı (%): 2,37 | Maliyet: 0,246 TL
Diğer Hisseler: -173.167.648 Lot (%78,93)
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