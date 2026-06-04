Kurum üzerinden işlem yapan yatırımcıların saat 15.00'e kadar en çok lot topladığı ve en agresif çıkış yaptığı ilk 5 hisse senedi maliyet tablolarıyla birlikte şu şekilde gerçekleşti:

İŞ YATIRIM’IN EN FAZLA ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (GSRAY)

Net Lot: 14.356.139 | Payı (%): 9,36 | Maliyet: 1,135 TL

Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS)

Net Lot: 10.349.703 | Payı (%): 6,75 | Maliyet: 4,51 TL

Qua Granite Hayal Yapı Ürünleri A.Ş. (QUAGR)

Net Lot: 9.562.481 | Payı (%): 6,24 | Maliyet: 4,353 TL

Trabzonspor Sportif Yatırımlar A.Ş. (TSPOR)

Net Lot: 7.050.097 | Payı (%): 4,60 | Maliyet: 0,952 TL

Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş. (FORMT)

Net Lot: 3.338.301 | Payı (%): 2,18 | Maliyet: 2,233 TL

Diğer Hisseler: 108.710.815 Lot (%70,88)

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Kaynak: ForInvest

İŞ YATIRIM’IN EN FAZLA SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Kazanılan paraların nakde çevrildiği satış listesinde ise gayrimenkul, enerji ve sigortacılık sektörleri başı çekti. İlk sırada yer alan Dap Gayrimenkul (DAPGM) tahtasındaki çıkış, toplam satışların %9,39'unu kapsadı.

Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM)

Net Lot: -20.591.582 | Payı (%): 9,39 | Maliyet: 10,535 TL

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALVES)

Net Lot: -7.803.361 | Payı (%): 3,56 | Maliyet: 2,774 TL

Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)

Net Lot: -6.652.305 | Payı (%): 3,03 | Maliyet: 231,446 TL

Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG)

Net Lot: -5.978.468 | Payı (%): 2,73 | Maliyet: 12,694 TL

Ulaşlar Turizm Yatırımları A.Ş. (UAIBKV)

Net Lot: -5.193.465 | Payı (%): 2,37 | Maliyet: 0,246 TL

Diğer Hisseler: -173.167.648 Lot (%78,93)

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