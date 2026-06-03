1 Haziran 2026 tarihinde temettü hak kullanım tarihi gerçekleşen Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE), Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKCNS), Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) ve Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES) tarafından dağıtılan nakit temettüler, T+2 takas süresinin tamamlanmasının ardından yatırımcı hesaplarına yatırıldı.

HANGİ ŞİRKET NE KADAR TEMETTÜ ÖDEDİ?

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE), hisse başına brüt 0,587618 TL, net 0,4994753 TL temettü dağıttı.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKCNS), hisse başına brüt 1,8804153 TL, net 1,598353 TL nakit kar payı ödemesi gerçekleştirdi.

Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO), temettü programının ilk taksiti kapsamında hisse başına brüt 2,70 TL, net 2,295 TL ödeme yaptı.

Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES) ise hisse başına brüt 0,3529411 TL, net 0,2999999 TL temettü dağıttı.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASTOR 376.25 11.118.814.349,25 % 3.51 16:33 ASELS 386.75 9.367.477.194,25 % -5.15 16:33 AKBNK 65.7 8.694.796.147,90 % -0.38 16:33 THYAO 298 8.202.703.746,25 % -0.67 16:33 SASA 2.65 7.719.830.739,59 % -3.64 16:33 Tüm Hisseler

TEMETTÜ ÖDEMELERİ YATIRIMCILARIN HESAPLARINA GEÇTİ

Temettü hakkı elde eden yatırımcılar, söz konusu nakit kar paylarını aracı kurum hesaplarında görüntüleyebilecek. Temettü ödemeleri yatırımcıların hesap bakiyelerine nakit olarak yansıtıldı.