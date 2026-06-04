HSBC'nin alım listesinde SASA, toplam işlemlerinin %35,00'ini kaplayarak açık ara zirveye yerleşti. Diğer taraftan endeks lokomotifi özel bankaların (AKBNK, ISCTR, YKBNK) tamamının ilk 5'te yer bulması, yabancı sermayenin bankacılık üzerinden pozisyon büyüttüğünü gösterdi.

TSI 15.00 İTİBARIYLA ALIM YAPILAN HİSSELER

SASA Polyester Sanayi A.Ş. (SASA)

Net Lot: 18.177.231 | Payı (%): 35,00 | Maliyet: 2,647 TL

Akbank T.A.Ş. (AKBNK)

Net Lot: 9.331.580 | Payı (%): 17,97 | Maliyet: 65,999 TL

Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR)

Net Lot: 4.188.226 | Payı (%): 8,06 | Maliyet: 13,576 TL

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)

Net Lot: 3.674.160 | Payı (%): 7,08 | Maliyet: 34,89 TL

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. (GENIL)

Net Lot: 2.986.001 | Payı (%): 5,75 | Maliyet: 8,772 TL

Diğer Hisseler: 13.574.200 Lot (%26,14)

Kaynak: ForInvest

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HSBC’NİN EN FAZLA SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Satış listesinde ise demir-çelik devi Ereğli (EREGL) başı çekti. EREGL tahtasında gerçekleşen 1,8 milyon lotluk çıkış, kurumun toplam günlük satışlarının %37,77'sini oluşturdu.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)

Net Lot: -1.845.776 | Payı (%): 37,77 | Maliyet: 39,685 TL

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN)

Net Lot: -803.989 | Payı (%): 16,45 | Maliyet: 8,454 TL

Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)

Net Lot: -575.290 | Payı (%): 11,77 | Maliyet: 78,973 TL

Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM)

Net Lot: -178.476 | Payı (%): 3,65 | Maliyet: 63,397 TL

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA)

Net Lot: -176.208 | Payı (%): 3,61 | Maliyet: 16,267 TL

Diğer Hisseler: -1.306.901 Lot (%26,74)

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