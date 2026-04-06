HSBC, bugün özellikle bankacılık ve ulaştırma sektörlerinde yoğunlaşan bir alım iştahı sergiledi.

Bankacılık endeksindeki yükselişin mimarlarından olan HSBC, özel bankalardaki güçlü alımlarıyla endeksi yukarı taşımaya devam etti.

Ulaştırma sektöründeki pozitif beklentilerle birlikte THY, HSBC’nin en çok lot topladığı hisseler arasında ilk sıralarda yer aldı.

Enerji grubunda seçici davranan kurum, Tüpraş’ta net alıcı pozisyonunu korudu.

SATIŞ BASKISI GÖRÜLEN HİSSELER

HSBC’nin kar realizasyonu veya portföy dengeleme amacıyla satış tarafında olduğu hisselerde perakende ve sanayi ağırlığı hissedildi:

• BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS): Gıda perakendesinde bir miktar kar satışı gözlenirken, HSBC bu tarafta net satıcı pozisyonunda kaldı.

• Ereğli Demir Çelik (EREGL): Küresel emtia fiyatlarındaki yatay seyirle birlikte, sanayi devi EREGL’de HSBC kanadından gelen satışlar dikkat çekti.

• Sasa Polyester (SASA): Teknoloji ve kimya grubunda ise SASA hisselerinde sınırlı bir çıkış gerçekleşti.

PİYASA ÖZETİ VE ANALİZ

Saat 14.55 verilerine göre HSBC'nin net alım-satım dengesi piyasadaki iyimserliği destekler nitelikte.

Özellikle bankacılık (yüzde 1,84) ve holding (yüzde 0,97) endekslerindeki yükseliş, yabancı girişinin bu iki lokomotif sektörde yoğunlaştığını gösterdi.

13 bin puan barajının üzerine yerleşen BIST 100 endeksi için uzmanlar, 13.150 seviyesinin kritik bir direnç noktası olduğunu belirtiyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat KTLEV 81.15 10.998.785.246,70 % 1.44 18:10 THYAO 297.25 10.906.447.554,75 % 0.42 18:10 ISCTR 13.32 7.809.278.800,09 % 1.29 18:10 TUPRS 256.5 7.337.665.501,25 % 0.49 18:10 ASELS 337 7.148.226.216,50 % 1.97 18:10 Tüm Hisseler

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.