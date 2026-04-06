BofA’nın alım tarafında savunma sanayi ve bankacılık hisselerine odaklandığı, satış tarafında ise perakende ve demir-çelik sektöründen çıkış yaptığı görülürken, işte TSI 14:36 itibarıyla gerçekleştirilen işlemlerin detayları…

ALIM TARAFININ LİDERİ: ASELSAN

BofA’nın alım listesinde devasa bir payla ASELS zirvede yer alıyor. Kurumun toplam alımlarının %21,68’ini oluşturan bu hamleyi bankacılık ve holding hisseleri takip ediyor.

• ASELS (Aselsan): 668.287.400,25 TL (%21,68) – Maliyet: 336,532 TL

• AKBNK (Akbank): 351.249.898,40 TL (%11,39) – Maliyet: 70,854 TL

• ISCTR (İş Bankası C): 181.879.975,58 TL (%5,90) – Maliyet: 13,313 TL

• THYAO (Türk Hava Yolları): 159.606.160,00 TL (%5,18) – Maliyet: 298,089 TL

• SAHOL (Sabancı Holding): 159.474.604,35 TL (%5,17) – Maliyet: 91,518 TL

• Diğer: 1.562.115.374,34 TL (%50,68)

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

SATIŞ TARAFINDA BIMAS VE EREGL BASKISI

Satış tarafında ise kurumun perakende devi BİM ve sanayinin lokomotifi Ereğli Demir Çelik paylarında pozisyon azalttığı dikkat çekiyor.

• BIMAS (BİM Mağazalar): -263.595.344,50 TL (%13,42) – Maliyet: 687,98 TL

• EREGL (Ereğli Demir Çelik): -191.770.915,86 TL (%9,76) – Maliyet: 29,504 TL

• TKFEN (Tekfen Holding): -85.377.356,85 TL (%4,35) – Maliyet: 100,66 TL

• KTLEV (Kütahya Şeker): -53.209.306,40 TL (%2,71) – Maliyet: 79,083 TL

• KRDMB (Kardemir B): -45.791.823,80 TL (%2,33) – Maliyet: 65,699 TL

• Diğer: -1.324.211.216,54 TL (%67,43)

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.