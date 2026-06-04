Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada ihale sürecine ilişkin yeni bir gelişmeyi yatırımcılarla paylaştı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, 22 Nisan 2026 tarihinde duyurulan ve HAVELSAN A.Ş. tarafından bir kamu kurumunda yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen ürün ve hizmet tedarik ihalesinde en uygun teklifi vererek birinci olunduğu hatırlatıldı.

SÖZLEŞME İMZALANDI

FORTE, söz konusu ihale kapsamında HAVELSAN ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Şirket tarafından KAP'a yapılan bildirimde, imzalanan sözleşmenin bedelinin KDV hariç 622 bin ABD doları olduğu belirtildi.

KAMU PROJESİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞECEK

Açıklamaya göre sözleşme, HAVELSAN'ın bir kamu kurumunda yürüttüğü proje kapsamında ürün ve hizmet tedarikini kapsıyor.

Şirket, söz konusu gelişmeyi kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sundu.

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