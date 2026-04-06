2019 yılında Saudi Aramco’nun 29,4 milyar dolarlık rekor halka arzı finans dünyasında taşları yerinden oynatmıştı.

Bugün ise SpaceX sadece bu rekoru kırmakla kalmayıp, 1,75 trilyon dolarlık devasa değerleme hedefiyle piyasaya girmeye hazırlanıyor.

Henüz resmi bir belge yayınlanmamış olsa da sızan rakamlar dudak uçuklatıyor.

SpaceX’in geçen yılki 16 milyar dolarlık satışına karşılık 1,75 trilyon dolar değerleme talep etmesi, şirketin satışlarının 60 katından fazla bir bedelle fiyatlanması anlamına geliyor.

Bu durum, Tesla’da görülen ve rasyonel otomotiv çarpanlarından kopuk olan "aşırı değerleme" sendromunun SpaceX’te de tekrarlanacağına dair güçlü bir sinyal.

ELON MUSK’IN "BİTMEYEN" VAATLERİ

Yatırımcılar için en büyük risklerden biri, Musk’ın liderlik tarzı. Tesla örneğinde olduğu gibi 2012'den beri her yıl "gelecek yıl hazır" denilen seviye 5 tam otonom sürüş (FSD) teknolojisi hala Seviye 2'de takılı kalmış durumda.

2020 sonunda yollarda olması beklenen bir milyon robot taksi ise hala birer hayalden ibaret. Bu nedenle analistler, SpaceX yatırımcılarının, gerçekleşmeyen vaatlerin maliyetini üstlenmek zorunda kalabileceği konusunda endişeli.

SERMAYE YOĞUNLUĞU VE HATA PAYININ SIFIRA YAKINLIĞI

Uzay endüstrisi, dünyanın en maliyetli ve riskli iş kollarından biri. Yeniden kullanılabilir roketler, Starlink uyduları ve devasa veri merkezleri inşa etmek; bitmek bilmeyen bir nakit ihtiyacı doğuruyor.

Bu denli yüksek bir değerlemede, en ufak bir fırlatma gecikmesi veya teknik aksaklık (AST SpaceMobile örneğinde olduğu gibi), hisse fiyatlarında sert düşüşlere ve yatırımcıların ciddi zararlara uğramasına neden olabilir.

TARİHSEL ENGELLER VE PİYASA ŞİŞKİNLİĞİ

2026 yılına girerken borsa endeksleri, Shiller Fiyat/Kazanç oranına göre tarihin en yüksek ikinci seviyesinde seyrediyor.

Geçmişte bu oranların 40'ı aştığı dönemler (Dot-com balonu gibi), piyasalarda yüzde 25 ile yüzde 50 arasında büyük çöküşlerle sonuçlanmıştı.

Ayrıca Saudi Aramco ve Meta gibi dev halka arzlarda görülen "ilk dönem türbülansları", yatırımcı duygusallığının ne kadar tehlikeli olabileceğini kanıtlar nitelikte.

(The Motley Fool)

