Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (ANSGR), 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin prim üretim verilerini açıkladı. Bağımsız denetimden geçmemiş verilere göre şirket, yılın ilk üç ayında güçlü bir üretim performansı sergiledi.

Anadolu Sigorta (ANSGR) 1 Ocak – 31 Mart 2026 döneminde şirketin brüt prim üretiminin yaklaşık 29.569.973.452 TL milyar TL olarak gerçekleştiğini duyurdu.

Bu dönemde prim üretimi, 2025 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 27,5 oranında artış gösterdi.

EN YÜKSEK ARTIŞ GENEL ZARARLARDA

Şirket tarafından açıklanan verilere göre, ana branşlar bazında en yüksek artış genel zararlar, sağlık ve yangın branşlarında gerçekleşirken, kara araçları sorumluluk branşında ise düşüş yaşandı.

