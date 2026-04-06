Borsa İstanbul’da gün ortası işlemlerinde bazı hisselerde yoğun para girişi dikkat çekti. Saat 14:50 itibarıyla net para akışının en yüksek olduğu hisseler arasında Sabancı Holding ilk sırada yer aldı.

SAHOL'U HDFGS TAKİP ETTİ

SAHOL hisselerinde 205,08 milyon TL ile günün en güçlü para girişi gerçekleşirken, hisse yüzde 3,43 oranında yükseldi.

TERA ise 80,84 milyon TL net girişle ikinci sırada yer alırken, yüzde 1,17 primli işlem gördü. HDFGS hisselerinde 23,82 milyon TL para girişi yaşanırken, yüzde 7,62’lik yükselişle öne çıktı. AYEN tarafında ise 11,93 milyon TL net giriş ve yüzde 10’a ulaşan değer artışı dikkat çekti. CGCAM hisseleri de 6,71 milyon TL para girişi ile pozitif bölgede kalmayı sürdürdü.

Günün ilk yarısında özellikle holding ve seçili sanayi hisselerinde yoğunlaşan para akışı, piyasalarda belirli hisseler üzerinden pozisyonlanmanın sürdüğüne işaret etti. Uzmanlar, günün ikinci yarısında bu hisselerdeki hacim ve fiyat hareketlerinin yön açısından belirleyici olacağını ifade ediyor.