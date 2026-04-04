2025’te yüzde 16 kazandıran S&P 500, 2026’ya yüzde 7 ekside başladı. Dow Jones yüzde 8, Nasdaq ise yüzde 10’un üzerinde geriledi.

Moody’s’in yapay zeka destekli resesyon modeli ABD’de ekonomik daralma olasılığını yüzde 49’a taşıdı.

Modelin 80 yıllık geçmişine bakıldığında yüzde 50 eşiğini her geçişin ardından bir yıl içinde resesyon geldi. Üstelik bu oran İran savaşının petrol arzını kesmesinden önceki verilere dayanıyor.

DEĞERLEMELER TARİHİN İKİNCİ ZİRVESİNDE

S&P 500’ün Shiller CAPE oranı 39-40 bandında seyrediyor. Bu seviyeye 1871’den bu yana yalnızca bir kez, dot-com balonunun zirvesinde ulaşılmıştı.

Endeksteki konsantrasyon riski de tarihin en yüksek noktasında. İlk 10 hissenin toplam endeks ağırlığı yüzde 35’i geçti. Magnificent Seven’dan birinde yaşanacak büyük bir kayıp tüm endeksi sarsabilir.

BANKALAR HÂLÂ İYİMSER

Goldman Sachs çift haneli kazanç büyümesi öngörürken Deutsche Bank yıl sonu hedefini 8.000 olarak belirledi. Morgan Stanley ise yüzde 14 yükseliş bekliyor.

JPMorgan daha temkinli: Banka küresel resesyon olasılığını yüzde 35 olarak hesaplarken yapay zeka harcamalarının ekonomiye sınırlı destek sağlayabileceğini öngörüyor.

TARİH NE SÖYLÜYOR

1980’den bu yana yaşanan her resesyonda S&P 500 yüzde 20 ile yüzde 55 arasında geriledi.

Öte yandan II. Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan her resesyonun öncesinde petrol fiyatlarında sert yükseliş oldu; tek istisna COVID-19 pandemisiydi.

Değerlemeler ve enerji şoku aşağı çekiyor, kurumsal kârlar ve yapay zeka yatırımları yukarı itiyor. Nisan’da piyasanın hangi hikâyeyi seçeceği belirleyici olacak.

Kaynaklara dayanılarak derlenmiştir.