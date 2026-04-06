Metro Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı son bildirimle yatırımcılarını heyecanlandıran bir karar paylaştı.

Şirket yönetim kurulu, hisse değerindeki "sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek" amacıyla kapsamlı bir "pay geri alım programı" başlatılmasına karar verdi.

• Azami Pay Sayısı: 10.000.000 adet (Şirket sermayesinin yaklaşık yüzde 1,85’i)

• Ayrılan Toplam Fon: 65.000.000 TL

• Program Süresi: 1 Yıl

HİSSELERDE SON DURUM

Saat 16.10 itibarıyla METRO hisseleri yüzde 2 artıda 5,69 TL seviyesinden işlem görüyor. Hisse performansına bakıldığında ise dikkat çeken rakamlar şöyle:

• Yıllık Değişim: Yüzde 124 oranında değer kazandı.

• Yıllık Zirve: 6,3 TL seviyesini gören hisse, şu an bu seviyenin altında seyrediyor.

• Hacim: Günlük bazda 45,8 milyon TL’lik bir işlem hacmine ulaşıldı.

