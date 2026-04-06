Antalya halinde sebze ve meyve fiyatlarındaki sert yaşanıyor, tüketiciyi daha pahalı ürünler bekliyor. Haldeki fiyat artışlarına nakliye, komisyon ve fire maliyetleri eklendiğinde büyük şehirlerde raf fiyatlarının yüzde 50 ila 100 arasında daha yüksek olacağı öngörülüyor.

HALDE FİYATLAR KATLANDI

Son verilere göre Antalya halinde birçok üründe fiyatlar kısa sürede iki katına yaklaşan artışlar gösterdi:

Domates: 60 TL → 110 TL

Çeri domates: 100 TL → 180 TL

Sivri biber: 160 TL → 220 TL

Blueberry: 80 TL → 150 TL

Çilek: 50 TL → 100 TL

Brokoli: 80 TL → 150 TL

Elma: 70 TL → 100 TL

Sektör temsilcilerine göre açıklanan bu rakamlar yalnızca hal çıkış fiyatlarını yansıtıyor. Ürünler market raflarına ulaşana kadar nakliye, komisyon ve fire maliyetleri ekleniyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE ETKİ DAHA SERT

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bu maliyetlerin daha da yükseldiği belirtilirken, raf fiyatlarının hal fiyatlarına göre yüzde 50 ila 100 daha pahalı olabileceği ifade ediliyor.