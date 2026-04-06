Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde son haftada yükseliş görülse de, İran savaşı sürecindeki genellikle kayıp yaşandı.

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre, TCMB'nin toplam rezervleri 3 Nisan ile sona eren haftada 6,7 milyar dolar artarak 162 milyar dolara yükseldi.

Bankacıların hesaplamalarına göre net rezervler geçen hafta 11 milyar dolar artarak 46 milyar dolara yükseldi.

REZERVLER SAVAŞ BAŞINDAN BU YANA 55 MİLYAR DOLAR ERİDİ

İran savaşının başladığı dönemden bu yana rezervlerdeki toplam düşüşün 55 milyar doları bulduğu hesaplanırken, bu süreçte döviz satışlarının etkisi görüldü.

SWAP ETKİSİ BELİRLEYİCİ OLDU

TCMB'nin yerel bankalarla başlattığı ve LSEG CBT15 sayfasında yayımlanan swap işlemleri, ilk haftasında toplam ve net rezervlere 13 milyar dolarlık yukarı yönlü katkı sağladı.

Ancak swap hariç net rezervler aynı dönemde 2 milyar dolar düşüşle 18 milyar dolara geriledi.

TCMB'nin rezervlerine ilişkin resmi verilerin perşembe günü açıklanması bekleniyor.