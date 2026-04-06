Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre pompaya yansıması beklenen fiyat güncellemeleri geri çekildi.

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre benzine 57 kuruş, motorine ise 7,67 lira yapılması planlanan artışın, alınan bir kararla yürürlüğe girmeyeceği öğrenildi.

TÜPRAŞ, gece yarısı yapılacak zamla ilgili fiyat listesini, dağıtım şirketlerine gönderdi. Listede, motorin ve benzin zammı yok. Sektör temsilcileri, gün içinde ikinci bir liste söz konusu olabilir mi sorusunu "Bugüne dek tek listede zamlar bildirldi" diye yanıtladı. Göreceğiz. — Olcay aydilek (@olcay_aydilek) April 6, 2026

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

• Benzin: 62.60 TL

• Motorin: 77.47 TL

• LPG: 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

• Benzin: 62.45 TL

• Motorin: 77.32 TL

• LPG: 34.39 TL

Ankara

• Benzin: 63.57 TL

• Motorin: 78.60 TL

• LPG: 34.87 TL

İzmir

• Benzin: 63.85 TL

• Motorin: 78.87 TL

• LPG: 34.79 TL