Ekonomi gündeminde hareketli saatler yaşanırken, araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Yarından itibaren geçerli olması beklenen ve hem benzini hem de motorini etkileyecek olan fiyat artışları resmen iptal edildi.

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre pompaya yansıması beklenen fiyat güncellemeleri geri çekildi.

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre benzine 57 kuruş, motorine ise 7,67 lira yapılması planlanan artışın, alınan bir kararla yürürlüğe girmeyeceği öğrenildi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

• Benzin: 62.60 TL

• Motorin: 77.47 TL

• LPG: 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

• Benzin: 62.45 TL

• Motorin: 77.32 TL

• LPG: 34.39 TL

Ankara

• Benzin: 63.57 TL

• Motorin: 78.60 TL

• LPG: 34.87 TL

İzmir

• Benzin: 63.85 TL

• Motorin: 78.87 TL

• LPG: 34.79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 77.48
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.6
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 44.05
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 60.34
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 46.57
Gazyağı 100.45
Tüm Akaryakıt Fiyatları
enpara
Fiyat artışı 2 katına yaklaştı! Haldeki zam raflara yansıyacakFiyat artışı 2 katına yaklaştı! Haldeki zam raflara yansıyacak
Savaş sürecinde bir ilk! TCMB rezervleri sert yükseldiSavaş sürecinde bir ilk! TCMB rezervleri sert yükseldi
