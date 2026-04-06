Tokenizasyon teknolojisi; para, tahvil ve gayrimenkul gibi varlıkların blokzincir üzerinden saniyeler içinde takas edilmesine olanak tanıyor.

Ancak IMF, bu "ışık hızındaki" işlemlerin kriz anlarında birer felakete dönüşebileceği konusunda uyarıyor:

• Likidite Sıkışması: Şirketler, anlık gerçekleşen satış dalgaları karşısında likiditeyi yönetmekte zorlanabilir.

• Saniyeler İçinde Çöküş: Geleneksel sistemlerde müdahale şansı tanıyan "stres anları", tokenize piyasalarda regülatörlerin göz açıp kapamasına fırsat kalmadan sistemik bir krize evrilebilir.

• Bulaşıcılık Etkisi: Kripto ekosistemi ile geleneksel finans arasındaki bağların güçlenmesi, bir taraftaki çöküşün diğerini de anında sürüklemesi riskini taşıyor.

YASAL BOŞLUK VE SINIR TANIMAYAN VARLIKLAR

IMF raporunda öne çıkan en büyük endişelerden biri de denetim eksikliği.

Tokenize edilen varlıkların (RWA - Real World Assets) coğrafi sınır tanımaksızın hareket etmesi, yerel düzenleyicilerin denetim yetkisini baypas edebiliyor.

Şu anda BlackRock, JPMorgan Chase ve birçok büyük varlık yönetim firması, işlem maliyetlerini düşürmek ve verimliliği artırmak adına pilot projelerini sürdürüyor.

İş dünyası bu teknolojiyi "maliyet optimizasyonu" olarak görse de IMF bu sürecin finansal kapsayıcılığı artırma potansiyeline rağmen "net olmayan ve tehlikeli etkiler" yaratabileceği konusunda ısrarcı.

Özetle; IMF’ye göre gelecek blokzincirde olabilir ancak bu geleceğin güvenli olması için teknolojik hızın, yasal denetim hızının önüne geçmemesi gerekiyor.

