Banka tarafından yapılan resmi açıklamalara göre temettü süreci 7 Nisan Salı günü itibarıyla başlayacak.

Portföyünde GARAN hissesi bulunduran yatırımcılar, pay başına nakit kâr payı alma hakkına sahip olacak.

Yatırımcıların hesaplarına yatacak olan tutarlar, brüt ve net rakamlar üzerinden netleşti. İşte tabloya yansıyan rakamlar:

• Brüt Temettü Tutarı: 5,2668872 TL

• Net Temettü Tutarı: 4,4768541 TL

GARAN HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK NOT

Temettü ödemesi yapılacağı gün, hisse senedinin fiyatı, dağıtılan brüt temettü tutarı kadar (yaklaşık 5,26 TL) teorik olarak aşağı yönlü güncellenerek işleme açılacaktır.

Hak kazanan yatırımcıların hesaplarına nakit bakiyeler, takas kuralları gereği (T+2) iki iş günü sonra yansıyacaktır.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.