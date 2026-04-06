Tera Yatırım haftanın ilk işlem gününde stratejik hamleleriyle piyasada öne çıkıyor. İşte TSI 14.36 itibarıyla gerçekleştirilen işlemlerin detayları…

ALIM TARAFINDA DEVLER VAR: SASA İLK SIRADA

Tera Yatırım'ın alım listesinde sanayi ve enerji hisselerine yönelik yoğun ilgi gözlemleniyor. Kurumun toplam alımlarının yaklaşık %22'si tek başına SASA paylarından oluştu.

• SASA: 158.808.796,00 TL (%21,95)

• TERA: 146.035.447,50 TL (%20,19)

• CWENE: 115.277.951,78 TL (%15,93)

• ALKLC: 41.964.568,50 TL (%5,80)

• TRHOL: 38.098.251,00 TL (%5,27)

• Diğer: 223.290.872,06 TL (%30,86)

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

SATIM TARAFINDA ALTIN FONLARI VE HAVACILIK ÖNDE

Kurumun satış tarafında ise ağırlıklı olarak kıymetli maden fonları ve havacılık hisselerinden çıkış yaptığı görülüyor.

• GLDTR (Altın Fonu): -11.520.324,25 TL (%8,29)

• PGSUS (Pegasus): -10.613.215,50 TL (%7,63)

• GMSTR (Gümüş Fonu): -9.680.710,50 TL (%6,96)

• MERKO: -8.979.132,14 TL (%6,46)

• AKFIS: -7.399.141,62 TL (%5,32)

• Diğer: -90.836.615,11 TL (%65,34)

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.