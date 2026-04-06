Şirketin bugün (6 Nisan 2026) gerçekleştirilen 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, kar dağıtımı konusu masaya yatırıldı. Yönetim Kurulu tarafından daha önce sunulan "kâr payı dağıtılmaması" yönündeki teklif, genel kurula katılan ortakların onayıyla kabul edildi.

Şirket, KAP üzerinden "Şirketimizin 06.04.2026 tarihinde yapılan 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır." açıklamasını yaptı.

Kaynak: KAP

HİSSELER NE DURUMDA?

MARBL hisseleri TSI 15.39 itibarıyla yüzde 1,27'lik yükselişle 12,71 TL'den işlem gördü.

Kaynak: Hissenet

Hisseler aylık bazda yüzde 4,43, yıllık bazda yüzde 8,52 yükseldi. Haftalık bazda yüzde 0,86’lık düşüş kaydetti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.