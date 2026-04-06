Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler, hisse fiyatlarını desteklemek ve yatırımcı güvenini artırmak amacıyla pay geri alım yapmayı sürdürüyor. 30 Mart – 3 Nisan 2026 haftasında birçok şirket piyasadan kendi hisselerini toplarken, geri alım tutarlarının listesi belli oldu.

EN YÜKSEK ALIM EFOR YATIRIM'DAN

Açıklanan verilere göre haftanın en yüksek geri alımını Efor Yatırım gerçekleştirdi. Şirket yaklaşık 33,79 milyon TL'lik hisse geri alımıyla listenin zirvesinde yer aldı.

Efor Yatırım'ı yaklaşık 29,19 milyon TL ile Mavi takip ederken, üçüncü sırada ise 23,60 milyon TL'lik alımla Galatawind bulundu.

Hafta boyunca geri alım yapan diğer şirketler de şu şekilde sıralandı;

Global Yatırım Holding: 19,56 milyon TL

Göknur Gıda: 10,07 milyon TL

Net Holding: 3,82 milyon TL

Dagi Giyim: 1,08 milyon TL

GERİ ALIMLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Şirketlerin pay geri alım programları, genellikle hisse fiyatlarında istikrarı sağlamak ve piyasa değerini desteklemek amacıyla tercih ediliyor.

Bu yöntemle şirketler, fiyatlardaki oynaklığı azaltmayı hedeflerken aynı zamanda dolaşımdaki hisse sayısını düşürerek hisse başına kârı (EPS) artırabiliyor. Bu da orta vadede hisse performansını destekleyen önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.