Borsa İstanbul A.Ş., Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC) paylarına ilişkin endeks değişikliği kararını açıkladı.

Borsa İstanbul tarafından yapılan duyuruya göre, TRILC payları 4 Haziran 2026 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem göreceği için BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti kapsamında yer aldığı tüm endekslerden çıkarılacak.

BIST 500'DE DEĞİŞİKLİK

Açıklamada, BIST 500 endeksinden çıkarılan Turk İlaç paylarının yerine FADE Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FADE) paylarının dahil edileceği belirtildi. Değişikliklerin 4 Haziran 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı ifade edildi.

HANGİ ENDEKSLERDEN ÇIKARILACAK?

Borsa İstanbul'un açıklamasına göre Turk İlaç payları;

XU500

XUTUM

XTUMY

XBANA

XUSIN

XSINS

XKMYA

XSANK

endekslerinden çıkarılacak.

KAP'a gönderilen açıklamada, "TURK ILAC SERUM payları, 04.06.2026 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem göreceğinden, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin 8.1. maddesi gereğince söz konusu tarihten itibaren kapsamında olduğu tüm endekslerden çıkarılacaktır. BIST 500 endeksinden çıkarılan TURK ILAC SERUM payları yerine aynı madde gereğince FADE GIDA payları alınacaktır" ifadelerine yer verildi.