SASA Polyester hisselerinde 13-17 Temmuz haftasında aracı kurum işlemleri belli oldu. Haftanın en güçlü alıcısı 204,98 milyon lot ile HSBC olurken, satış tarafında İnfo Yatırım 183,81 milyon lot, Bank of America ise 142,71 milyon lotla ilk sıralarda yer aldı. İlk 5 kurum bazında hissede 7,73 milyon lot net satış gerçekleşti.

HSBC EN FAZLA ALIM YAPAN KURUM OLDU

Aracı Kurum Net Lot Pay Ortalama Maliyet HSBC 204.979.424 %28,51 2,495 TL QNB 81.401.850 %11,32 2,526 TL AK Yatırım 78.347.026 %10,90 2,559 TL Halk Yatırım 78.174.127 %10,87 2,515 TL Global Menkul 78.134.877 %10,87 2,487 TL

Kaynak: ForInvest

İNFO YATIRIM VE BANK OF AMERİCA SATIŞTA İLK SIRALARDA

Aracı Kurum Net Lot Pay Ortalama Maliyet İnfo Yatırım -183.805.228 %25,56 2,520 TL Bank of America -142.705.069 %19,85 2,521 TL Bulls Yatırım -99.015.262 %13,77 2,516 TL Ünlü Menkul -53.736.703 %7,47 2,536 TL Ata Yatırım -49.508.891 %6,89 2,524 TL

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