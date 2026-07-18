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SASA Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) hisselerinde 13-17 Temmuz 2026 haftasına ilişkin aracı kurum dağılımı açıklandı. Alım tarafında HSBC öne çıkarken, satış tarafında İnfo Yatırım ve Bank of America dikkat çekti.

SASA Polyester hisselerinde 13-17 Temmuz haftasında aracı kurum işlemleri belli oldu. Haftanın en güçlü alıcısı 204,98 milyon lot ile HSBC olurken, satış tarafında İnfo Yatırım 183,81 milyon lot, Bank of America ise 142,71 milyon lotla ilk sıralarda yer aldı. İlk 5 kurum bazında hissede 7,73 milyon lot net satış gerçekleşti.

HSBC EN FAZLA ALIM YAPAN KURUM OLDU

Aracı Kurum Net Lot Pay Ortalama Maliyet
HSBC 204.979.424 %28,51 2,495 TL
QNB 81.401.850 %11,32 2,526 TL
AK Yatırım 78.347.026 %10,90 2,559 TL
Halk Yatırım 78.174.127 %10,87 2,515 TL
Global Menkul 78.134.877 %10,87 2,487 TL

SASA Polyester (SASA) hissesinden bu hafta kim aldı, kim sattı?, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

İNFO YATIRIM VE BANK OF AMERİCA SATIŞTA İLK SIRALARDA

Aracı Kurum Net Lot Pay Ortalama Maliyet
İnfo Yatırım -183.805.228 %25,56 2,520 TL
Bank of America -142.705.069 %19,85 2,521 TL
Bulls Yatırım -99.015.262 %13,77 2,516 TL
Ünlü Menkul -53.736.703 %7,47 2,536 TL
Ata Yatırım -49.508.891 %6,89 2,524 TL

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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