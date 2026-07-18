Tera Yatırım'ın 13-17 Temmuz haftasına ilişkin işlem verileri açıklandı. Aracı kurum, alım tarafında DAP Gayrimenkul, Pasifik GYO ve Peker GYO hisselerinde yoğunlaşırken, satış tarafında ise Yapı Kredi Bankası, Ekim Turizm ve Ulusal Faktoring hisseleri öne çıktı. Haftalık net işlem hacmi ise yaklaşık 7,98 milyon lot alım yönünde gerçekleşti.

DAP GAYRİMENKUL EN FAZLA ALINAN HİSSE OLDU

Tera Yatırım'ın haftalık bazda en fazla alım yaptığı hisse DAP Gayrimenkul (DAPGM) oldu. Kurum, hissede 122 milyon 33 bin 7 lot net alım gerçekleştirdi. Bu işlemin toplam alımlar içindeki payı yüzde 23,53 olarak gerçekleşti.

Hisse Net Alım (Lot) Pay DAPGM 122.033.007 %23,53 PSGYO 97.214.047 %18,74 PEKGY 89.442.671 %17,24 TEHOL 45.297.184 %8,73 SASA 37.847.599 %7,30

Satış tarafında ise en yüksek işlem Yapı Kredi Bankası (YKBNK) hissesinde gerçekleşti. Tera Yatırım hissede 4 milyon 477 bin 519 lot net satış yaptı.

Kaynak: ForInvest

EN FAZLA SATILAN HİSSELER İSE ŞÖYLE SIRALANDI

Hisse Net Satış (Lot) Pay YKBNK -4.477.519 %11,35 EKIM -2.539.371 %6,44 ULUFA -1.981.999 %5,03 ASTOR -1.757.268 %4,46 TTKOM -1.510.934 %3,83

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