Temmuz ayında Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan halka arz hisselerinde performanslar netleşti. 13-17 Temmuz haftasında Golda Gıda yüzde 60,83'lük yükselişle yatırımcısına en fazla kazandıran halka arz olurken, ilk işlem gününden bu yana en yüksek getiriyi de yüzde 94,57 ile yine GOLDA sağladı. BIST 100 endeksi ise haftayı yüzde 2,38 düşüşle tamamladı.

İşte halka arz hisselerinin hem 13-17 Temmuz haftasındaki performansı hem de işlem görmeye başladıkları günden bu yana getiri oranları...

GOLDA HAFTANIN YILDIZI OLDU

Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLDA), 8 Temmuz'da 9,20 TL fiyattan işlem görmeye başladı.

Hisse, 13-17 Temmuz haftasında yüzde 60,83 yükselerek haftayı 17,90 TL seviyesinde tamamladı.

Haftalık performans (13-17 Temmuz): %60,83

İlk işlem gününden bu yana performans: %94,57

İSVEA SERAMİK YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. (ISVEA), 10 Temmuz'da 20,90 TL fiyattan işlem görmeye başladı.

Hisse, 13-17 Temmuz haftasında yüzde 19,76 yükselerek haftayı 27,52 TL seviyesinde tamamladı.

Haftalık performans: %19,76

İlk işlem gününden bu yana performans: %31,67

ŞA-RA ENERJİ İLK İŞLEM GÜNÜNDE PRİM YAPTI

Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SARAE), 17 Temmuz'da 70,00 TL fiyattan işlem görmeye başladı.

İlk işlem gününü 77,00 TL seviyesinde tamamlayan hisse, yatırımcısına yüzde 10 kazanç sağladı.

Haftalık performans: %10,00

İlk işlem gününden bu yana performans: %10,00

SAAT VE SAAT TABAN SERİSİYLE GERİLEDİ

Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SSAAT), 16 Temmuz'da 56,00 TL fiyattan işlem görmeye başladı.

İlk iki işlem gününde taban olan hisse, haftayı 45,36 TL seviyesinde tamamladı.

Haftalık performans: -%19,00

İlk işlem gününden bu yana performans: -%19,00

INTERCİTY (EKIM) DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRDÜ

Intercity (Ekim Turizm) Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM), 9 Temmuz'da 30,26 TL fiyattan işlem görmeye başladı.

Hisse, 13-17 Temmuz haftasında yüzde 15,49 değer kaybederek haftayı 23,02 TL seviyesinde kapattı.

Haftalık performans: -%15,49

İlk işlem gününden bu yana performans: -%23,93

Hisse İşlem gördüğü tarih Halka arz fiyatı 13-17 Temmuz performansı İlk işlem gününden bu yana GOLDA 8 Temmuz 9,20 TL %60,83 %94,57 ISVEA 10 Temmuz 20,90 TL %19,76 %31,67 SARAE 17 Temmuz 70,00 TL %10,00 %10,00 EKIM 9 Temmuz 30,26 TL -%15,49 -%23,93 SSAAT 16 Temmuz 56,00 TL -%19,00 -%19,00

BIST 100 HAFTAYI DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13-17 Temmuz haftasında yüzde 2,38 değer kaybederek 13.981 puandan kapanış yaptı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.