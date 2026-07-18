Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (TSPOR), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla profesyonel futbolcu Cenk Özkacar ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, milli savunma oyuncusuyla kulübün opsiyon hakkına sahip olduğu 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

HER SEZON 1,25 MİLYON EURO KAZANACAK

Anlaşma kapsamında Cenk Özkacar'a 2026/2027, 2027/2028 ve 2028/2029 futbol sezonlarının her biri için 1 milyon 250 bin euro garanti ücret ödenecek.

Trabzonspor'un sözleşmedeki opsiyon hakkını kullanması halinde ise futbolcu, 2029/2030 sezonunda 1 milyon 350 bin euro garanti ücret alacak.

MENAJERLİK ÜCRETİ DE AÇIKLANDI

KAP'ta yer alan açıklamaya göre, futbolcunun menajerlik hizmeti karşılığında oyuncuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,5'i oranında menajerlik hizmet bedeli ödenecek.

Trabzonspor, transfer anlaşmasına ilişkin detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla yatırımcıları ve kamuoyuyla paylaştı.

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