Şirket, yeni bayinin satış, pazarlama ve satış sonrası destek hizmetleri sunacağını açıkladı.

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla İstanbul'daki yeni CW Plus bayisinin hizmete başladığını bildirdi.

Şirketin açıklamasına göre, daha önce 5 Mart 2026 tarihinde duyurulan CW Plus Bayi İstanbul/Ümraniye şubesinin açılışı 18 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirildi ve bayi resmen faaliyetlerine başladı.

SATIŞ VE SATIŞ SONRASI HİZMET VERECEK

KAP'ta yer alan bilgilere göre, CW Plus bayileri, CW Kurumsal Hizmetler ve Pazarlama A.Ş. bünyesinde belirli ürün gruplarına yönelik satış, pazarlama ve satış sonrası destek hizmetleri sunacak.

Şirket, yeni bayinin faaliyete geçmesiyle birlikte müşteri hizmetleri ağını genişletmeyi ve ürünlerine erişimi artırmayı hedefliyor.

CW Enerji, söz konusu gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yatırımcılarla paylaşarak kamuoyunu bilgilendirdi.

CWENW hisseleri haftalık bazda yüzde 6 prim yaptı. Hisseler 39,92 TL’den kapattı.

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