İş Yatırım'ın 13-17 Temmuz haftasına ilişkin hisse bazlı işlem dağılımı açıklandı. Aracı kurum, alım tarafında Yapı Kredi Bankası ve SASA hisselerinde yoğunlaşırken, satış tarafında DAP Gayrimenkul, Esenboğa Elektrik Girişim Sermayesi ve Demir Gayrimenkul hisseleri öne çıktı. İş Yatırım haftayı yaklaşık 5,10 milyon lot net alımla tamamladı.

EN FAZLA ALIM YKBNK VE SASA'DA

İş Yatırım'ın haftalık bazda en yüksek net alımı Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) hissesinde gerçekleşti. Kurum, hissede 84 milyon 326 bin 993 lot net alım yaptı. Bu işlemin toplam alımlar içindeki payı yüzde 14,81 oldu.

YKBNK'yi 61 milyon 875 bin 17 lot ile SASA, 23 milyon 413 bin 344 lot ile Pasifik GYO (PSGYO) takip etti.

İş Yatırım'ın en fazla alım yaptığı hisseler şöyle sıralandı:

Hisse Net Alım (Lot) Pay YKBNK 84.326.993 %14,81 SASA 61.875.017 %10,87 PSGYO 23.413.344 %4,11 SYITA.V.Bİ… 13.508.790 %2,37 ATIZHV 8.377.620 %1,47

Kaynak: ForInvest

SATIŞTA DAPGM İLK SIRADA

Satış tarafında ise en yüksek işlem DAP Gayrimenkul (DAPGM) hissesinde gerçekleşti. İş Yatırım hissede 78 milyon 53 bin 992 lot net satış yaptı.

Hisse Net Satış (Lot) Pay DAPGM -78.053.992 %9,35 ESIFYV -34.165.828 %4,09 DMRGD -31.744.175 %3,80 ESIUXV -26.937.308 %3,23 TURSG -24.372.900 %2,92

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