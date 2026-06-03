Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN), 2026 yılına ilişkin temettü kararını açıkladı.

Şirket tarafından 3 Haziran 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, kar payı dağıtım teklifinin genel kurulda kabul edildiği duyuruldu.

TEMETTÜ KARARI ONAYLANDI

Açıklamaya göre genel kurulda, hisse başına brüt 0,150 TL, net 0,12750 TL nakit temettü dağıtılmasına ilişkin teklif kabul edildi.

Böylece şirket ortakları, genel kurul onayıyla birlikte temettü alma hakkı kazandı.

TEMETTÜ TARİHİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Şirket tarafından yapılan açıklamada temettü ödeme tarihine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Temettü dağıtımına ilişkin kesin takvimin ilerleyen dönemde Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurulması bekleniyor.