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Güçlü dolar ve Fed beklentileri nedeniyle bazı kurumlar altın tahminlerini aşağı çekerken, bazı analistler ons altında 10 bin dolar hedefini koruyor.

Küresel piyasalarda güçlenen dolar ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinde beklenenden daha temkinli hareket edebileceği beklentisi, altın fiyatlarına yönelik tahminlerde aşağı yönlü revizyonları beraberinde getirdi. Buna rağmen bazı analistler uzun vadede ons altında çok daha yüksek seviyelerin görülebileceğini düşünüyor.

KÜRESEL DEVLER ALTIN TAHMİNLERİNİ AŞAĞI ÇEKTİ

Piyasa stratejisti Ed Yardeni ile birlikte Morgan Stanley ve J.P. Morgan gibi kurumlar, 2026 yılına ilişkin altın beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Analistlere göre Orta Doğu'da yükselen jeopolitik tansiyon, enerji fiyatlarındaki artış ve güçlenen dolar altın üzerinde baskı oluşturuyor.

Özellikle ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarının ardından petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ABD dolarını desteklediği, bunun da altının kısa vadeli performansını sınırladığı belirtiliyor.

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FED BEKLENTİLERİ ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR

Uzmanlara göre altın piyasasındaki en önemli risklerden biri Fed'in daha şahin bir para politikası izleme ihtimali.

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Altında yükseliş için kritik engel: Uzmanlar uyardı Altında yükseliş için kritik engel: Uzmanlar uyardı

Yüksek faiz oranları ve güçlü dolar, faiz getirisi olmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltırken, bazı kurumların fiyat hedeflerini aşağı çekmesinde de belirleyici rol oynadı.

Altında fikir ayrılığı! Hedef düşüren de var 10 bin dolar bekleyen de, Görsel 1

ALTIN YÜKSELİRKEN SPEKÜLATİF TALEP ETKİLİ OLDU

Analistler, yılın ilk aylarında altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasında spekülatif talebin ve gümüş piyasasındaki güçlü görünümün etkili olduğunu belirtiyor.

Ancak sonraki dönemde artan enerji maliyetleri, yükselen tahvil faizleri ve güçlü doların altın fiyatlarında düzeltmeye neden olduğu ifade ediliyor.

Altında fikir ayrılığı! Hedef düşüren de var 10 bin dolar bekleyen de, Görsel 2

ALTIN MADENCİLİĞİ HİSSELERİNE İLGİ SÜRÜYOR

Altın fiyatlarındaki baskıya rağmen yatırımcıların altın madenciliği şirketlerine ilgisi devam ediyor.

Bu kapsamda öne çıkan yatırım araçlarından biri olan VanEck Gold Miners ETF (GDX), Newmont, Agnico Eagle Mines ve Barrick Mining gibi küresel madencilik şirketlerini portföyünde bulunduruyor.

Uzmanlar, GDX'nin yatırımcılara altın madenciliği sektörüne çeşitlendirilmiş ve likit erişim imkanı sunduğunu belirtiyor.

Altında fikir ayrılığı! Hedef düşüren de var 10 bin dolar bekleyen de, Görsel 3

ALTINDA YÖN YENİDEN YUKARI DÖNEBİLİR

Piyasa uzmanları, jeopolitik risklerin azalması ve doların güç kaybetmesi halinde altın fiyatlarının yeniden yükseliş trendine girebileceğini değerlendiriyor.

'1.000 dolar daha yükselebilir' Elinde altın olanlara kritik uyarı '1.000 dolar daha yükselebilir' Elinde altın olanlara kritik uyarı

Böyle bir senaryoda altın madenciliği hisseleri ve sektöre yatırım yapan fonların da olumlu etkilenebileceği ifade ediliyor.

Altında fikir ayrılığı! Hedef düşüren de var 10 bin dolar bekleyen de, Görsel 4

NEREDEYSE 2 KATI! ONS ALTINDA 10 BİN DOLAR BEKLENTİSİ

Kısa vadede daha temkinli bir görünüm hakim olsa da bazı analistler uzun vadeli iyimserliğini koruyor.

Piyasa stratejisti Ed Yardeni, ons altının on yılın sonuna kadar 10 bin dolar seviyesine ulaşabileceği yönündeki tahminini sürdürürken, uzun vadeli yükseliş hikayesinin sona ermediğini savunuyor.

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