1-2-3 Nisan 2026 tarihlerinde talep toplayan dev gayrimenkul şirketine yatırımcı ilgisi yoğun oldu. Paylaşılan verilere göre:

• Bireysel Yatırımcı Sayısı: Yaklaşık 917.000 kişi.

• Kişi Başı Dağıtılan Lot: Bireysel yatırımcılara hesap başı ortalama 144-145 lot pay düştü. (Maksimum 3 bin 60 lira)

• Halka Arz Fiyatı: 21,10 TL.

• Halka Arz Büyüklüğü: Toplamda 3.713.600.000 TL olarak gerçekleşti.

TALEP PATLAMASI: KURUMSAL YATIRIMCIDAN 8,7 KAT İLGİ

Ağaoğlu GYO paylarına gelen talep, arz edilen miktarın oldukça üzerine çıktı. Toplamda filtrelenmemiş 3,6 kat talep gelirken, en dikkat çekici ilgi kurumsal tarafta yaşandı:

• Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: Tahsisatın tam 8,7 katı talep oluşturdu.

• Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar: 3,5 kat talep geldi.

• Bireysel ve Şirket Çalışanları: Tahsisat tutarının yaklaşık 1,6 katı talep ile sürece katıldı.

SERMAYE ARTIRIMI VE ORTAK SATIŞI

Halka arz kapsamında, şirketin sermayesi 595,3 milyon TL’den 701 milyon TL’ye çıkarılırken, 105,6 milyon TL nominal değerli pay sermaye artırımı yoluyla halka arz edildi.

Ayrıca mevcut ortaklardan Ali İbrahimağaoğlu’na ait 70,3 milyon TL nominal değerli payların satışı da başarıyla tamamlandı. Toplamda 176 milyon adet pay yatırımcılarla buluşmuş oldu.

BORSADA İŞLEM TARİHİ

Resmi sonuçların açıklanmasının ardından, AAGYO kodlu payların bu hafta içerisinde (nisan ayının ikinci haftası) Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlaması bekleniyor.