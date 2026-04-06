Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar için yıl sonu tahminini açıklarken, borsa için hedef rakamı ve altın için kritik seviyeyi paylaştı.

İslam Memiş, “Döviz kuru stabil. Buradaki baskılanma süreci devam ediyor. Dolar 44,59 seviyesinde. Dolarda yukarı yönlü beklentimiz devam ettiği için yıl sonuna 50 lira seviyesine kadar güçlenme bekleyeceğiz. " dedi.

BIST 100 endeksi hakkında değerlendirmede bulunan Memiş, “Bu yıl yükseliş yönlü beklentimiz yani 16 bin puan üzerindeki beklentimiz devam ediyor." dedi.

ALTINDA KRİTİK SEVİYE 4.780 DOLAR

Sarı metale yönelik açıklamada bulunan Memiş petrol yükseldikçe değerli metallerin düşeceğini bu nedenle petrol fiyatlarını yakından takip edileceğini söyledi. Ons altında yükselişlerin devam etmesi için de 4.780 dolar seviyesinin kırılıp 4.900 dolara kadar devam etmesi gerektiğini aktardı.

Gümüş hakkında da değerlendirmede bulunan İslam Memiş, “70 doların altını ucuz olarak görüyorum.” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

