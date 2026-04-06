Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, savaş ortamında yapılacak işlemlere yönelik uyarıda bulundu. Stop-loss (zarar kes) disiplinine uymanın önemli , olduğunu vurgulayarak; kararsız piyasa yapısı sebebiyle "kaçırma psikolojisinden" uzak durulması ve fiyat hareketlerinde “hacimli” kırılmaların bir işaret olabileceğini aktardı.

"4.600-4.630 DOLAR KADEMELİ ALIMLARDA ÖNEMLİ BÖLGE"

Filiz Eryılmaz, ons altında kritik seviyeleri açıklayarak 4.700 dolar üzerinde “kalıcılık” sağlanması durumunda “daha kuvvetli bir momentumun” söz konusu olabileceğini ifade etti.

Haber akışının daha fazla kötüleşmesi halinde ons altın için 4.600-4.630 dolar bandının kademeli alımlarda ilk önemli bölge olduğunu belirtti.

Eryılmaz “4.500-4.600 dolar bandı da diğer bir destek bölgesi olarak öne çıkıyor.” dedi. 4.500 doların altına gelinmesi halinde ise “başka şeylerin konuşuluyor olabileceği” uyarısında bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

