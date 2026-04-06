Ocak 2026'da ons başına 5.595 dolara ulaşarak tarihi rekor kıran altın, o zirveden yaklaşık yüzde 16 geriledi. Spot fiyat, 6 Nisan Pazartesi sabahı 4.639-4.676 dolar bandında seyrediyor. Piyasanın gözü bu hafta açıklanacak kritik ABD verilerinde.

Dolar Baskısı Belirleyici Oluyor

Güçlenen ABD doları, dolar cinsinden fiyatlanan altın üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor. Orta Doğu'daki çatışmanın yarattığı jeopolitik gerilim altına destek verirken, ABD'nin ateşkes açıklamasının ardından güvenli liman talebinde bir miktar yumuşama yaşandı. Petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde seyretmesi ise enflasyon beklentilerini canlı tutarak faiz indirimlerinin zamanlaması konusundaki belirsizliği derinleştiriyor.

Bu Hafta Gözler Fed Tutanaklarında

Altın piyasası için bu haftanın en kritik takvim kalemi 8 Nisan'da açıklanacak FOMC tutanakları. Bunun yanı sıra ABD'nin dördüncü çeyrek GSYİH verisi ve Tüketici Fiyat Endeksi rakamları da yakından izlenecek. Analistler, söz konusu verilerin altının kısa vadeli yönünü belirleyebileceği görüşünde. 6 Nisan için teknik beklenti aralığı ons başına 4.576-4.760 dolar olarak öne çıkıyor.

Kurumlar Hedeften Vazgeçmiyor

Mevcut düzeltmeye karşın büyük kurumların yıl sonu öngörüleri değişmedi. Goldman Sachs, merkez bankalarının güçlü alım temposunu ve beklenen faiz indirimlerini gerekçe göstererek 5.400 dolarlık hedefini koruyor. JPMorgan ise yılın son çeyreğine kadar 5.000 dolara ulaşılabileceğini savunuyor. UBS'in hedefi 5.600 dolar ile en iyimser konumda yer alıyor. Analistlerin ortak paydası şu: mevcut geri çekilme, yapısal yükseliş trendini bozmaktan ziyade alım fırsatı olarak değerlendiriliyor.

Merkez Bankaları Almaya Devam Ediyor

Fiyat baskısına rağmen merkez bankalarının talep tarafındaki ağırlığı korunuyor. Ocak 2026'da küresel merkez bankası alımları 5 tona gerilemiş olsa da 2025 ortalaması aylık 27 ton düzeyindeydi. Çin altın rezervlerini artırmayı sürdürürken Malezya ve Güney Kore uzun aranın ardından piyasaya geri döndü. JPMorgan'a göre 2026 genelinde merkez bankası ve yatırımcı talebinin üç ayda bir ortalama 585 ton civarında seyretmesi bekleniyor.

Bu içerik uluslararası finansal kaynaklara dayanılarak derlenmiştir.