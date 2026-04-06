Şirketin nakit temettü ödemesini bugün gerçekleştirecek olması sebebiyle, hisse fiyatı ödenen brüt tutar oranında düzeltildi.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre düzeltme detayları şu şekildedir:

• Pay Başına Brüt Temettü: 0,2470589 TL

• Belirlenen Teorik Fiyat: 4,613 TL

(Not: Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamış halini temsil etmektedir.)

Yatırımcılar, temettü ödemelerini 8 Nisan Çarşamba günü hesaplarında görebilecek.

TEMETTÜ SONRASI FİYAT DÜZELTMESİ NEDİR?

Borsa İstanbul kuralları gereği, şirketler temettü dağıttığında, hisse senedinin açılış fiyatından pay başına düşen brüt temettü miktarı düşürülür.

Bu durum, piyasa değerinin nakit çıkışı kadar dengelenmesini sağlar. Yatırımcılar, hisse fiyatındaki bu düşüşü bugün hesaplarına geçecek olan nakit ödeme ile dengelemektedir.