Haftanın açılışında yabancı payının en çok arttığı hisseler listesinin başında ICUGS (4.26 bps) yer alırken, onu BURCE (3.34 bps) ve ZGYO (3.07 bps) takip etti.

Sadece günlük değil, uzun vadeli bir "toplama" stratejisinin işareti olan sürekli artış tarafında ise bazı hisseler seriyi 10 güne taşıdı:

• BMSTL, KRPLS, VERUS, YGGYO: 10 gündür kesintisiz artış.

• AGYO: 8 gündür devam eden istikrarlı yükseliş.

ÇIKIŞ YAPILAN HİSSELER

Günlük bazda yabancı oranında en sert düşüş yaşayan hisse EFOR (-3.37 bps) olurken, MARKA (-2.54 bps) ve ANELE (-2.39 bps) de yabancıların payını azalttığı kağıtlar arasında öne çıktı.

Öte yandan, yabancı yatırımcının elini çekmeye devam ettiği ve "satış serisi" yakalayan hisseler şunlar oldu:

• KARSN, NTHOL, OZYSR: 10 gündür sürekli düşüş.

• DAPGM, DERIM: 9 gündür devam eden gerileme.

BORSA GENELİNDE SON DURUM

Borsa İstanbul'daki toplam yabancı payı, günlük bazda 0.23 puanlık sınırlı bir artışla yüzde 35.65 seviyesine yükseldi.

Bu veri, yabancı yatırımcıların seçici de olsa piyasadaki ağırlığını korumaya çalıştığını gösteriyor.

Yabancı oranlarındaki değişimler, piyasa likiditesi ve kurumsal ilginin takibi açısından kritik bir öncü gösterge olarak kabul edilmektedir.

Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.