Yeni haftanın ilk işlem gününe altın fiyatları, düşüşle başladı. Altın, küresel ekonomik baskıların etkisiyle hafif geri çekilme kaydetti. 6 Nisan 2026 Pazartesi günü altın fiyatları ne kadar?
Jeopolitik gerilimlerin tırmanması ve petrol fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra, ABD’de beklentilerin üzerinde gelen istihdam verileri dolar endeksini güçlendirerek altın üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturdu. İşte güncel rakamlar…
• Gram Altın Satış Fiyatı: 6.646,36 TL
• Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 11.465,00 TL
• Yarım Altın Satış Fiyatı: 22.827,00 TL
• Tam Altın Satış Fiyatı: 44.440,31 TL
• Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 45.451,00 TL
• Gremse Altın Satış Fiyatı: 111.441,58 TL
• Ons Altın Satış Fiyatı: 4.646,84 Dolar