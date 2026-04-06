Orta Doğu'daki gerilim ve Hürmüz Boğaz'ında yaşanan kesintiler petrol piyasasını sarsmaya devam ederken, OPEC+ ülkelerinden dikkat çeken bir karar geldi. Grup, Mayıs ayı için günlük 206 bin varillik üretim artışı planladığını açıkladı. Ancak bu artışın fiyatları düşürmeye yetmeyebileceği belirtiliyor.

ARTIŞ KARARI GELDİ AMA ETKİSİ SINIRLI

OPEC+ üyeleri, sanal ortamda gerçekleştirdikleri toplantının ardından Mayıs ayında günlük 206 bin varillik (bpd) üretim artışı yapılacağını duyurdu.

Karara imza atan ülkeler arasında Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman yer aldı.

Ancak uzmanlara göre bu artış, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kesintiler nedeniyle kaybedilen arzın yüzde 2'sinden bile daha azına karşılık geliyor.

"NEREDEYSE ÖNEMSİZ KALIYOR"

Enerji analisti Osama Rizvi'ye göre açıklanan üretim artışı piyasada ciddi bir etki yaratmayacak.

Rizvi, mevcut arz kaybının çok daha büyük olduğunu belirterek, "206 bin varillik artış, yaşanan kayıplar karşısında neredeyse önemsiz kalıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca OPEC'in Mart ayı üretiminde de günlük 7,3 milyon varillik düşüş yaşandığına değinildi.

JPMORGAN'DAN 150 DOLAR SENARYOSU

Brent petrolün varil fiyatı savaşın başladığı 28 Şubat 2026 tarihinden beri peş peşe rekorlar kırıyor.

JPMorgan ise yaptığı değerlendirmede, arz kesintilerinin sürmesi halinde petrol fiyatlarının 150 dolara kadar çıkabileceği uyarısında bulundu.

BRENT PETROL ŞUANDA KAÇ DOLAR?

Brent petrol bugün 14.48 yazım saati itibarıyla yüzde 0,43'lük sınırlı düşüşle 108,52 seviyesinde seyrediyor.

TRUMP İRAN'A SÜRE VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a Hürmüz Boğazı'nı açması için Salı gününe kadar süre verdi.

Trump, aksi halde İran'ın enerji altyapısına yönelik sert müdahalelerde bulunacaklarını ifade etti.