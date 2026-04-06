Orta Doğu’da gerilim devam ederken, Brent petrol fiyatlarındaki haraketlilik akaryakıt tabelalarını bir kez daha değiştirmeye hazırlanıyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre dev zam bekleniyor.

Araç sahipleri, "Benzin ve motorin ne kadar?" sorusuna yanıt ararken, Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgiye göre, maliyet artışları nedeniyle Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına 7 lira 67 kuruş, benzin fiyatına ise 57 kuruşluk bir zam gelmesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zam öncesi 6 Nisan Pazartesi sabahı itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel satış fiyatları şu şekilde seyrediyor:

İstanbul Avrupa Yakası

• Benzin: 62.60 TL

• Motorin: 77.47 TL

• LPG: 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

• Benzin: 62.45 TL

• Motorin: 77.32 TL

• LPG: 34.39 TL

Ankara

• Benzin: 63.57 TL

• Motorin: 78.60 TL

• LPG: 34.87 TL

İzmir

• Benzin: 63.85 TL

• Motorin: 78.87 TL

• LPG: 34.79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 77.48
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.6
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 44.05
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 60.34
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 46.57
Gazyağı 100.45
