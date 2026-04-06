Araç sahipleri, "Benzin ve motorin ne kadar?" sorusuna yanıt ararken, Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgiye göre, maliyet artışları nedeniyle Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına 7 lira 67 kuruş, benzin fiyatına ise 57 kuruşluk bir zam gelmesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zam öncesi 6 Nisan Pazartesi sabahı itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel satış fiyatları şu şekilde seyrediyor:

İstanbul Avrupa Yakası

• Benzin: 62.60 TL

• Motorin: 77.47 TL

• LPG: 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

• Benzin: 62.45 TL

• Motorin: 77.32 TL

• LPG: 34.39 TL

Ankara

• Benzin: 63.57 TL

• Motorin: 78.60 TL

• LPG: 34.87 TL

İzmir

• Benzin: 63.85 TL

• Motorin: 78.87 TL

• LPG: 34.79 TL