Orta Doğu’da gerilim devam ederken, Brent petrol fiyatlarındaki haraketlilik akaryakıt tabelalarını bir kez daha değiştirmeye hazırlanıyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre dev zam bekleniyor.
Araç sahipleri, "Benzin ve motorin ne kadar?" sorusuna yanıt ararken, Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgiye göre, maliyet artışları nedeniyle Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına 7 lira 67 kuruş, benzin fiyatına ise 57 kuruşluk bir zam gelmesi bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Zam öncesi 6 Nisan Pazartesi sabahı itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel satış fiyatları şu şekilde seyrediyor:
İstanbul Avrupa Yakası
• Benzin: 62.60 TL
• Motorin: 77.47 TL
• LPG: 34.99 TL
İstanbul Anadolu Yakası
• Benzin: 62.45 TL
• Motorin: 77.32 TL
• LPG: 34.39 TL
Ankara
• Benzin: 63.57 TL
• Motorin: 78.60 TL
• LPG: 34.87 TL
İzmir
• Benzin: 63.85 TL
• Motorin: 78.87 TL
• LPG: 34.79 TL