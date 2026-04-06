Altın fiyatları (XAU/USD), Pazartesi günü 4.600 dolar seviyesinin altında kalmaya devam ediyor. Yatırımcıların Fed'in faiz artırabileceğine dair beklentileri güçlenirken analistler, kıymetli metalde 4.300 dolara kadar uzanabilecek bir gerileme riskine dikkat çekiyor.

Ateşkes Müzakeresi Toparlamayı Sınırladı

Bloomberg'in aktardığı habere göre ABD, İran ve bölgesel arabulucular 45 günlük geçici ateşkes koşullarını görüşüyor. Bu gelişme dolara olan güvenli liman talebini kısmen frenleyerek altının 4.600 dolar civarında alıcı bulmasına zemin hazırladı. Ancak toparlanma kalıcı olmadı; faiz artırım beklentileri yukarı yönlü hareketi sınırlamayı sürdürüyor.

Enerji Fiyatları Enflasyon Korkusunu Körüklüyor

Yatırımcılar, Ortadoğu savaşının enerji fiyatları üzerinde yarattığı yukarı baskının küresel enflasyonu yeniden alevlendireceği endişesini taşıyor. Bu tablo, başta Fed olmak üzere büyük merkez bankalarının para politikasında şahin tutum benimseyeceği ihtimalini güçlendiriyor. CME FedWatch verilerine göre Fed'in Temmuz toplantısında faiz artırma olasılığı yüzde 50'yi aşarken Eylül için bu oran yüzde 75'e yaklaştı. Getiri sunmayan bir varlık olan altın, faiz artırım beklentilerinin yükseldiği ortamlarda tarihsel olarak baskı görüyor.

4.300 Dolar Kritik Eşik

Teknik görünüm kısa vadede satış yönünde. XAU/USD, 100 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) hemen altında, yaklaşık 4.605 dolar seviyesinde seyrediyor. Aşağı yönde ilk destek 38,2 Fibonacci seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin kırılması halinde 4.411 dolar devreye girecek; oradan da psikolojik 4.300 dolar eşiğine doğru daha derin bir gerileme kapısı açılabilecek. Yukarı yönde ise EMA kümesinin belirgin biçimde üzerine çıkılması mevcut bearish eğilimi geçersiz kılabilir.