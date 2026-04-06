Aşağıdaki şirketlerin yönetim kurulları tarafından daha önce kamuoyuna duyurulan temettü ve bedelsiz sermaye artırımı gibi teklifler, yarın ortakların onayına sunularak kesinleşecek:

7 Nisan 2026 Salı günü Olağan Genel Kurul toplantısı yapacak olan 9 şirket ve borsa kodları şunlardır:

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKMGY)

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALKA)

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (A1CAP)

Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (BRYAT)

Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş. (ENSRI)

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG)

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SMRTG)

Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. (SODSN)

Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL)

