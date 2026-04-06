Haftanın ilk işlem gününe pozitif başlayan AYEN hisseleri yüzde 10’luk artışla 37,84 TL’ye yükseldi. AYEN hisselerinden alım yapan aracı kurumlar belli oldu.

Aracı Kurum Dağılımı (AKD) verilerine göre TSI 11.10 itibarıyla gerçekleşen net alımlarda Deniz Yatırım yüzde 33,40'lık payla liderliği göğüslerken, yabancı yatırımcıyı temsil eden Bank of America ikinci sırada yer alıyor.

• Deniz Yatırım: 292.721 Net Lot (%33,40) – Maliyet: 37,891 TL

• Bank of America: 151.369 Net Lot (%17,27) – Maliyet: 37,595 TL

• Colendi Menkul: 102.523 Net Lot (%11,69) – Maliyet: 37,903 TL

• Ata Yatırım: 84.763 Net Lot (%9,67) – Maliyet: 37,870 TL

• A1 Capital: 66.446 Net Lot (%7,58) – Maliyet: 35,869 TL

