Döviz piyasasında dolar ve euro kuru haftanın son işlem gününe sınırlı hareketle başladı. Küresel piyasalarda dolar endeksi ve parite hareketleri takip edilirken, yurt içinde yatırımcılar "Dolar kaç TL oldu?", "Euro ne kadar?" ve "Döviz alış satış fiyatları ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.

GÜNCEL DOLAR ALIŞ SATIŞ FİYATI

Saat 07.15 itibarıyla dolar 46,2542 TL seviyesinde işlem görürken, dolar/TL için alış fiyatı 46,2416 TL, satış fiyatı ise 46,2668 TL olarak kaydedildi.

GÜNCEL EURO ALIŞ SATIŞ FİYATI

Aynı saat itibarıyla euro/TL 53,5491 TL seviyesinde bulunuyor. Euroda alış fiyatı 53,5257 TL, satış fiyatı ise 53,5477 TL bandında.

Dolar ve euro fiyatlarında gün içinde küresel piyasalardaki risk iştahı, dolar endeksindeki hareket ve euro/dolar paritesi yakından izleniyor. Euro/dolar paritesi 1,1572 seviyelerinde seyrederken, dolar endeksi de 99,75 civarında bulunuyor.