Yatırımcıların küresel merkez bankalarının adımlarını ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği bu dönemde, serbest piyasada majör para birimleri dar banttaki hareketini koruyor.

Ortadoğu'daki gerilimlerin yatışması ve diplomatik kanallardan gelen iyimser mesajlar, dolardaki agresif yükseliş trendini bir miktar frenledi.

Dolar endeksi hafif gerilese de iç piyasada Türk lirası karşısında 46 TL seviyelerindeki güçlü duruşunu sürdürüyor.

EURO VE STERLİNDE HAFİF TOPARLANMA

Hafta içinde baskı altında kalan euro, küresel risk iştahının kısmen geri dönmesiyle toparlanma eğiliminde. Euro/TL paritesi 53,45 TL bandını zorlarken, İngiliz sterlini de 62 TL sınırına yaklaşmış durumda.

Analistler, döviz kurlarındaki bu sakin seyrin korunmasında küresel ölçekte azalan jeopolitik risklerin etkili olduğunu belirtiyor.

Önümüzdeki günlerde merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik açıklamaları ve enflasyon verileri piyasaların yönünü belirlemede kritik rol oynayacak.

GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

Serbest piyasada saat 07.05 itibarıyla dolar 46,15 TL alış ve 46,16 TL satış fiyatıyla işlem görürken, aynı saat itibarıyla euro 53,38 TL alış ve 53,42 TL satış seviyesinde bulunuyor.