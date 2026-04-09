Geçtiğimiz çeyreklerde daha pozitif bir tablo çizen ihracat kanadı, psikolojik sınır olan 100 puanın altına inerek kötümser bölgeye geçti.

İthalat tarafında ise iyimserlik korunsa da maliyet artış beklentileri dikkat çekiyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 2-18 Mart 2026 tarihleri arasında yapılan anket sonuçlarına göre ihracat beklenti endeksi bir önceki döneme kıyasla gerileyerek 99,1 seviyesine düştü.

Endeksin 100 puanın altına inmesi, sektör temsilcilerinin gelecek döneme dair beklentilerinde negatif bir havanın hakim olduğunu kanıtlıyor.

• Siparişlerde Kan Kaybı: Son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyi 109,6’dan 93,8’e sert bir düşüş yaşadı.

• Gelecek 3 Ay: Her ne kadar genel endeks kötümser olsa da gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi 109,1 ile dengeli kalmaya çalışıyor.

• Mevcut Kayıtlar: Kayıtlı sipariş düzeyindeki 86,5’ten 87,5’e olan sınırlı artış, toparlanma çabalarının henüz zayıf olduğunu gösteriyor.

İTHALATTA İYİMSERLİK SÜRÜYOR AMA FİYAT TEDİRGİN EDİYOR

İthalat tarafı, ihracatın aksine 100 eşiğinin üzerinde kalmayı başararak 104,9 puanla iyimser bölgedeki yerini korudu.

Ancak bu cephede de bir önceki çeyreğe göre 4,4 puanlık bir ivme kaybı söz konusu.

İthalat verilerindeki en çarpıcı değişim ise fiyat beklentilerinde yaşandı:

• Birim Fiyat Sıçraması: İthalat birim fiyat beklentisi 116,4’ten 153,7’ye fırlayarak ithalat maliyetlerinin önümüzdeki dönemde ciddi şekilde artacağına işaret etti.

• Talepte Yavaşlama Sinyali: Gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi 97,3’e inerken, son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyi 117,7’den 80,0’a gerileyerek dikkat çekici bir daralma yaşadı.