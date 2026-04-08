Soruşturma süreci devam ederken aralarında dünya devlerinin de bulunduğu 12 firma, "uzlaşma" yoluna giderek rekabete aykırı davranışlarını kabul etti.

İhlal Nedeni: Rekabete duyarlı bilgi değişimi yapmak ve fiyatları birlikte belirlemek.

Uzlaşan Firmalar: Bayer, Hazera, HMCLAUSE, Multi Tohum, Nunhems, Rijk Zwaan, Sakata, Semillas Fito, Syngenta, Vilmorin Mikado, Yüksel Tohum ve Rito Tohum.

Sonuç: Uzlaşma usulü sayesinde bu firmaların cezalarında %25 oranında indirim uygulandı.

DÖRT TEŞEBBÜSE KESİN CEZA KARARI

Rekabet Kurulu’nun 16 Mart 2026 tarihli toplantısında; uzlaşma yoluna gitmeyen veya süreç sonunda ihlali tespit edilen dört firma hakkında ise nihai karar verildi.

Kurul; ANTALYA TARIM, GAUTIER, METGEN ve TASFİYE HALİNDE AD ROSSEN'in bilgi değişimi yoluyla kanunu ihlal ettiğine hükmetti.

Kesilen Cezaların Dökümü:

ANTALYA TARIM: 44.608.467,01 TL

METGEN: 3.360.943,75 TL

GAUTIER: 736.566,84 TL

TASFİYE HALİNDE AD ROSSEN: 342.359,42 TL

Toplam (Bu 4 Şirket): 49.048.337,02 TL

PİYASADA FİYAT BELİRLEME VE BİLGİ PAYLAŞIMI

Kararda, özellikle Nunhems Tohumculuk ve Rijk Zwaan firmalarının satış fiyatlarını birlikte belirledikleri, diğer firmaların ise rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişiminde bulundukları vurgulandı. Rekabet Kurumu, bu hamlelerle piyasadaki serbest rekabet ortamının zedelendiğini belirtti.