Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle 17 baz puan gerileyerek 268 baz puana indi ve son 3 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), küresel piyasalardaki iyimserliğin etkisiyle 17 baz puan düşerek 268 baz puana geriledi. Orta Doğu'da ABD, İsrail ve İran arasında sağlanan geçici ateşkes, uluslararası piyasalarda alıcılı seyri güçlendirdi.

TAHVİL FAİZLERİ GERİLEDİ

Ateşkes haberleri sonrası ABD tahvil piyasasında düşüş dikkat çekti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,24'e, 2 yıllık tahvil faizi yüzde 3,73'e, 5 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3,86'ya geriledi.

Küresel faizlerdeki bu geri çekilme, gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahını artırırken Türkiye'nin CDS'ine de düşüş olarak yansıdı.

CDS'TE GERİ ÇEKİLDİ AMA HALA YÜKSEK SEYREDİYOR

Uluslararası piyasalarda risk algısının iyileşmesiyle Türkiye'nin CDS'i 268 baz puana indi. Söz konusu seviye, mart ayında görülen 327 baz puanlık zirvenin altında kalırken, savaş öncesi 235 baz puan seviyelerine göre hala yüksek seyrediyor.

