Mia Teknoloji A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada uluslararası projelerine ilişkin önemli bir gelişmeyi duyurdu. Şirketin Kırgızistan Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren ve kamu ortaklığı bulunan bir enerji firması ile yürüttüğü projede yeni bir sözleşmeye imza atıldığı bildirildi.

MEVCUT PROJEDE BÜYÜK İLERLEME

Şirket, 17 Kasım 2025 tarihinde imzalanan yaklaşık 4,2 milyon dolarlık uzun vadeli sözleşme kapsamında bugüne kadar yaklaşık 3,08 milyon dolar tahsilat gerçekleştirdiğini açıkladı. Projenin büyük bölümünün başarıyla tamamlandığı ifade edildi.

YENİ ANLAŞMA İLE HACİM ARTTI

Elde edilen performansın ardından aynı müşteri ile 8 Nisan 2026 tarihinde yaklaşık 12,4 milyon dolarlık yeni bir iş artışı sözleşmesi imzalandı. Böylece projenin toplam büyüklüğünde önemli bir artış yaşandı.

Söz konusu anlaşmanın, Lider Sistem Teknolojileri A.Ş. ile yürütülen stratejik iş birliği kapsamında geliştirildiği belirtildi.