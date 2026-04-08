8 Nisan Çarşamba günü Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. ve Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. hisselerinde nakit temettü ödemesi yapılırken, bu kapsamda pay fiyatlarında teorik düzeltmeye gidildi.

TEORİK FİYATLAR BELLİ OLDU

Açıklamaya göre temettü sonrası hesaplanan teorik fiyatlar şu şekilde:

BRYAT.E Pay Başına Brüt Temettü: 166,1458112 TL Teorik Fiyat: 2038,854 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

BRYAT HİSSESİ HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİNİN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

ENKAI.E Pay Başına Brüt Temettü: 2,1 TL Teorik Fiyat: 91,1 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)