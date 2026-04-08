Borsa İstanbul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, bugün nakit temettü ödemesi gerçekleştiren iki hissede fiyat düzeltmesi yapıldığını duyurdu.

8 Nisan Çarşamba günü Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. ve Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. hisselerinde nakit temettü ödemesi yapılırken, bu kapsamda pay fiyatlarında teorik düzeltmeye gidildi.

TEORİK FİYATLAR BELLİ OLDU

Açıklamaya göre temettü sonrası hesaplanan teorik fiyatlar şu şekilde:

BRYAT.E Pay Başına Brüt Temettü: 166,1458112 TL Teorik Fiyat: 2038,854 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

ENKAI.E Pay Başına Brüt Temettü: 2,1 TL Teorik Fiyat: 91,1 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

