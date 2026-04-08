Şirket, Söğüt Altın Madeni sahasında gerçekleştirilecek olan Faz-1 kapasite artışı ve Faz-2 tesis yatırımı kapsamında inşaat taahhüt işleri için düğmeye bastı. 17 Kasım 2025 tarihinde ilan edilen ihale süreciyle birlikte ilgililerden teklifler toplandı. Yapılan açıklamada, toplanan bu tekliflerin titizlikle incelendiği ve değerlendirme sürecinin ardından kısa süre içinde yüklenici firmalarla sözleşme imzalanacağı ifade edildi.

KÜRESEL TEKNOLOJİ İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDİYOR

Maden sahasındaki teknolojik altyapı çalışmaları da takvime uygun şekilde ilerliyor. Faz-2 konsantre üretim tesisinin makine, teçhizat ve mühendislik hizmetleri için daha önce dünya devi Metso Finland Oy ve Metso Maden Teknolojileri A.Ş. ile imzalanan anlaşmalar kapsamında, tedarik ve detay mühendislik süreçlerinin planlandığı şekilde devam ettiği vurgulandı.

İNŞAAT TAKVİMİ NETLEŞTİ

Gübretaş, inşaat işlerine başlanmasının ardından projelerin tamamlanma sürelerine ilişkin hedeflerini de paylaştı. Buna göre;

Faz-1 kapsamındaki kapasite artırım çalışmalarının sözleşme imzasını müteakip 12 ay içerisinde,

Faz-2 tesis yatırımına ilişkin inşaat işlerinin ise 24 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Söğüt Altın Madeni sahasındaki bu yatırımlar, bölgedeki üretim kapasitesini ciddi oranda artırmayı ve madencilik faaliyetlerini daha ileri bir teknolojik seviyeye taşımayı amaçlıyor. Şirket, süreçle ilgili yeni gelişmelerin şeffaflıkla paylaşılmaya devam edeceğini bildirdi.

HİSSELER NE DURUMDA?

GUBRF hisseleri yazım sırasında yüzde 3,48’lik yükselişle 490,5 TL’den işlem gördü. Hisseler haftalık bazda yüzde 3,8 kazandırırken, aylık bazda yüzde 6,07 kaybettirdi.

Kaynak: Hissenet

